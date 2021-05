Business news: Tagikistan e Kazakhstan firmano 7 accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha ricevuto nella propria residenza di Varzob l’omologo del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, con il quale ha firmato sette accordi di cooperazione. I due leader, riferisce la stampa locale, hanno preso parte a una cerimonia ufficiale al Palazzo della nazione di Dushanbe e hanno firmato accordi bilaterali in materia di cooperazione sanitaria, diplomatica, culturale, industriale, tecnologica e digitale. Durante l’incontro allargato alle rispettive delegazioni governative, Rahmon e Tokayev hanno discusso le prospettive delle relazioni bilaterali, in particolare in campo politico ed economico, e hanno scambiato opinioni sul contrasto alla pandemia di Covid-19. In questo senso, fa sapere la presidenza tagika, è stata riconosciuta come prioritaria l’espansione della cooperazione economica e commerciale: al momento il Kazakhstan è il secondo partner commerciale del Tagikistan e l’interscambio è di circa un miliardo di dollari l’anno. Il Tagikistan si è detto interessato ad approfondire la cooperazione con il Kazakhstan per la digitalizzazione dell’economia, per l’importazione di tecnologie avanzate, per il lancio di joint-venture in materia di produzione agricola, per l’esportazione di prodotti ecologici e per l’apertura di centri di distribuzione all’ingrosso. Le delegazioni hanno discusso anche della collaborazione in materia di infrastrutture, con particolare riferimento al traffico su rotaia e alla ripresa dei voli tra le due capitali. (Res)