Business news: cinese Tencent incrementa ricavi del 65 per cento nel primo trimestre

- Il colosso tecnologico cinese Tencent, che gestisce servizi alle imprese, giochi e contenuti video, ha registrato nel primo trimestre un aumento dei ricavi del 25 per cento rispetto all'anno precedente, a 135,3 miliardi di yuan (21,02 miliardi di dollari), mentre i profitti sono saliti del 65 per cento a 47,8 miliardi di yuan. La crescita è dovuta principalmente dall'aumento, del 47 per cento, dei ricavi del segmento della tecnologia finanziaria e dei servizi alle imprese, che comprende pagamenti online e servizi cloud. Inoltre, i ricavi dagli abbonamenti a giochi, video e musica, sono scesi al 54 per cento delle entrate complessive, dal 58 per cento dell'anno precedente, mentre i ricavi totali dei giochi sono cresciuti del 17 per cento arrivando a 43,6 miliardi di yuan grazie alla popolarità dei videogiochi della società. (Cip)