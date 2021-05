Business news: Cina, emessi i primi crediti di carbonio nel Fujian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha emesso il suo primo lotto di certificati di credito per il carbonio forestale nella città di Sanming, nella provincia del Fujian, così da utilizzare i meccanismi di mercato per ridurre le emissioni di anidride carbonica. I crediti sono permessi alle aziende riguardo l'emissione di una certa quantità di anidride carbonica, vengono convertiti in base alle aree forestali aggiunte e alla quantità di anidride carbonica che possono catturare. I primi cinque certificati sono stati emessi martedì a Sanming e offrono ai proprietari delle foreste crediti per 29.715 tonnellate di anidride carbonica. Uno dei titoli, che autorizza un'emissione di 12.723 tonnellate di anidride carbonica, è stato generato da circa 213 ettari di foresta pubblica nel villaggio di Changkou di Sanming, e ha garantito al villaggio guadagni aggiuntivi di 140 mila yuan (circa 21.756 dollari), secondo le autorità locali. (Cip)