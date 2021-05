Business news: Canale di Suez, iniziati i lavori per estendere doppia corsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Osama Rabie, presidente dell'Autorità del Canale di Suez (Sca), ha annunciato l'inizio dei lavori di dragaggio in Egitto per estendere una seconda corsia che consenta il traffico a doppio senso nella sezione meridionale della via d’acqua. A marzo, la gigantesca nave portacontainer Evergiven si era incagliata lungo il tragitto verso nord, bloccando gran parte del traffico marittimo mondiale per sei giorni. La Sca ha dichiarato che sta utilizzando le sue draghe come parte del progetto di sviluppo per evitare il ripetersi di situazione di questo tipo. I lavori, che proseguiranno nei prossimi 24 mesi, prevedono un'estensione di cinque miglia nautiche della seconda corsia che “doppia” una parte del corso d'acqua. La seconda corsia della via d’acqua, inaugurata nel 2015, infatti non copre l’intero tragitto ma solo una parte di esso. Il progetto della Sca porterebbe la “doppia corsia” del canale a 44 miglia nautiche, consentendo a più navi di navigare lungo il Canale. (Cae)