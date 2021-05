Business news: Banca centrale emetterà 6 miliardi di sterline egiziane in buoni del Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Egitto ha deciso di emettere 6 miliardi di sterline egiziane (314,6 milioni di euro) in buoni del Tesoro per un periodo di cinque anni, in coordinamento con il ministero delle Finanze. Scopo dell'emissione è colmare il deficit di bilancio del Paese. Secondo la dichiarazione analitica del progetto di bilancio per l'anno fiscale 2020-2021, il ministero delle Finanze intende aumentare le emissioni di debito pubblico del 19,7 per cento, a 974,482 miliardi di lire egiziane (circa 51 miliardi di euro). (Cae)