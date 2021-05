Business news: Algeria, Sonatrach firma memorandum d’intesa con Equinor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino Sonatrach e il suo partner norvegese Equinor hanno siglato un memorandum d’intesa, allo scopo di esplorare le opportunità di cooperazione nel campo dell’esplorazione e della produzione di idrocarburi in Algeria e all’estero, della protezione ambientale, delle nuove tecnologie e della performance operativa. La firma del protocollo mira a rafforzare il partenariato esistente tra le due compagnie, tramite la ricerca di nuove opportunità di cooperazione nel quadro di progetti esistenti o nuovi e in altri settori, come la riduzione delle emissioni di gas serra, la gestione della sicurezza industriale, l’attuazione di tecnologie per migliorare il recupero degli idrocarburi e lo sviluppo di modelli per condurre operazioni petrolifere. Equinor, presente in Algeria dal 2004, è partner di Sonatrach e Bp per i giacimenti in corso di sfruttamento a In Salah e In Amenas, ed è partner di Sonatrach nel perimetro di esplorazione di Timissit. (Ala)