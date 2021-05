Business news: Adnoc assegna contratto da 318 milioni di dollari sviluppo giacimento Bu Hasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera degli Emirati, Adnoc, ha annunciato di aver assegnato alla China Petroleum Engineering e a Rob Stone un contratto da 318 milioni di dollari per sostenere la produzione petrolifera nel giacimento onshore di Bu Hasa, in linea con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva a 5 milioni di barili al giorno entro il 2030. Lo riferisce un comunicato stampa di Adnoc. Il contratto mira ad aumentare la produzione di 650.000 barili di petrolio al giorno e prevede l’installazione di 260 pozzi “smart well” che consentono operazioni da remoto. Il giacimento Bu Hasa, situato a 200 chilometri a sud della città di Abu Dhabi, è uno dei più antichi campi petroliferi operati da Adnoc ed è attivo dal 1965. Adnoc sta aumentando la produzione onshore e offshore come parte dei piani per raggiungere la capacità di produzione di petrolio di 5 milioni di barili al giorno entro il 2030, in aumento di circa 1 milione di barili rispetto all’attuale livello di circa 4 milioni. Nel suo piano di sviluppo, Adnoc prevede di spendere fino a 122 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025 in progetti, compreso l'aumento della capacità di produzione. (Res)