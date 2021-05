Business news: governo Somalia, nessun accordo con il Kenya per condivisione entrate petrolifere in acque contese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Somalia non ha intenzione di condividere le entrate petrolifere con il Kenya. Lo ha dichiarato il vicepremier somalo, Mahdi Gulaid, respingendo le voci di un presunto accordo raggiunto tra Nairobi e Mogadiscio sulla disputa marittima che vede coinvolti i due Paesi in relazione ad uno specchio d'acqua nell'Oceano Indiano. Gulaid, stretto alleato del presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo", ha definito "infondate" le voci su un presunto accordo per la condivisione delle entrate petrolifere dall'area contesa, aggiungendo che non ci sono stati colloqui sull'argomento. "Le notizie dei media secondo cui Somalia e Kenya sono d'accordo nel condividere i proventi di petrolio e gas al 50 per cento sono prive di fondamento e false. Stiamo aspettando un giudizio equo da parte della Cig sulla controversia marittima", ha affermato Gulaid su Twitter. "La disputa marittima sarà risolta dalla Cig dopo che le audizioni orali sono state completate nel marzo di quest'anno. Ci aspettiamo un giudizio equo. Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono una questione a parte", ha aggiunto. (Res)