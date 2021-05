Business news: Egitto ribadisce rifiuto a mosse unilaterali Etiopia su Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto rifiuta qualsiasi misura unilaterale che l'Etiopia possa adottare riguardo alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), incluso il riempimento dell'infrastruttura unilateralmente durante la prossima stagione delle inondazioni, attesa quest'estate. Lo ha detto l'ambasciatore Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Affari esteri egiziano in un comunicato stampa. Le dichiarazioni del portavoce del ministero degli Esteri etiope, relative al secondo riempimento della diga, anche senza un accordo con Egitto e Sudan, rivelano, secondo Hafez, "ancora una volta la cattiva fede dell'Etiopia e il suo tentativo di interrompere gli sforzi in corso da parte dei mediatori internazionali e africani per risolvere questo problema". Inoltre, ha proseguito il diplomatico, le dichiarazioni dell'Etiopia indicano "il desiderio di imporre un fatto compiuto a Egitto ed Sudan", circostanza che "l'Egitto non accetterà". Hafez ha affermato che l'Egitto è stato paziente, ha agito con saggezza e responsabilità e ha negoziato nel corso di un decennio seriamente e in buona fede per raggiungere un accordo equo e legalmente vincolante sulla diga per rispettare gli interessi comuni dei tre Paesi e garantire i diritti sull'acqua dell'Egitto. Il portavoce della diplomazia egiziana ha affermato che il continuo riempimento unilaterale della diga da parte dell'Etiopia è un atto irresponsabile ed è una chiara violazione delle disposizioni dell'accordo sulla dichiarazione dei principi firmato dai tre Paesi nel 2015. Il secondo riempimento dell'infrastruttura esporrà Egitto e Sudan a gravi danni, in particolare il Sudan, perché causa danni alle installazioni idriche e alle dighe sudanesi, che si trovano vicino alla diga sul Nilo Azzurro. (Cae)