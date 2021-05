Roma: Figliomeni (Fd'I), finti animalisti utilizzino energie per tutela animali e non per sterili polemiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole passano, le foto restano e sono impresse nelle menti dei cittadini -continua Figliomeni-. Prendiamo atto della sua difesa d'ufficio in merito alla bocciatura del regolamento sulle botticelle e, ancor di più, sul suo silenzio assordante in merito alla gestione dei canili comunali. L'avremmo voluto vedere lì sul campo, come noi, ma tant'è. Da ultimo, la sua affermazione circa la nostra inaffidabilità la consideriamo una medaglia sul petto. Ognuno risponde alla propria coscienza e, a differenza sua che per cercare uno strapuntino alle prossime elezioni ha chiuso gli occhi, possiamo camminare a testa alta per quanto fatto nel corso di questa consiliatura". (Com)