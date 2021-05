© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zou Hui, fondatore e proprietario del gruppo cinese Ke Holdings, è morto per cause naturali. Lo afferma il quotidiano "Global Times". Zuo era uno degli uno dei più importanti imprenditori nel settore immobiliare e dei servizi ad esso correlato. Le azioni della Ke Holding, quotate alla borsa di New York, hanno raggiunto un valore di 18,31 miliardi, in netta crescita rispetto al 2020. (Cip)