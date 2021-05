Business news: Turchia, giovani nella fascia d'età 15-24 pari al 15,4 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla fine del 2020 in Turchia il numero di giovani (15-24 anni) è stato calcolato in 12 milioni 893 mila 750 di individui, pari al 15,4 per cento della popolazione. E’ quanto emerge dalla ricerca realizzata dall'Istituto nazionale di statistica di Turchia (Tuik). Si tratta in particolare del 51,3 per cento di maschi e 48,7 per cento femmine. Lo riporta il quotidiano "Sabah", precisando che la città con la percentuale di popolazione giovane più alta di tutto il Paese è Hakkari, nel sud-est della Turchia. A seguire sempre nel sud-est le città di Sirnak e Siirt. La Turchia vanta una popolazione molto giovane, con un'età media stimata intorno ai 33 anni. (Tua)