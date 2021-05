Business news:Turchia, attesa per le riaperture ma c'è timore di una falsa partenza turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico in Turchia, che aveva chiuso in rosso il 2020 a causa della pandemia, rischia anche quest'anno di subire nuove perdite per via dell'apertura ritardata. "Secondo le nostre previsioni fatte a gennaio - afferma a "Voice of America” Hamit Kuk, membro del comitato direttivo dell'Unione delle agenzie di viaggio di Turchia - ad aprile ci aspettavamo che ripartissero i mercati di Russia e Ucraina, da maggio quelli dell'Europa centrale di Polonia e Repubblica Ceca, e intorno a giugno il mercato tedesco". Tuttavia, continua Kuk, "la decisione dell'Inghilterra di inserirci nella lista nera delle destinazioni e quella della Russia di limitare i voli per la Turchia almeno fino all'inizio di giugno sono state due brutte sorprese. Siamo molto indietro rispetto ai nostri obiettivi, ma sono comunque ottimista e penso che quest'anno andrà comunque meglio rispetto allo scorso". Yakup Demir, presidente dell'Unione degli albergatori turistici della nota località di Cesme sulla costa egea, aggiunge che "tutte le nostre speranze erano rivolte al 2021, ma ora di fronte all'incertezza molti nel settore sono delusi e impauriti da quello che ci aspetterà in questa stagione turistica". (segue) (Tua)