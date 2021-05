Business news: oneri finanziari della Banca centrale saliti a 109 miliardi di euro a fine aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oneri finanziari della Banca centrale d'Egitto, inclusi quelli derivanti da prestiti ottenuti da istituti di credito che dal Fondo monetario internazionale, sono saliti a 2.100 miliardi di sterline egiziane (109,63 miliardi di euro) alla fine di aprile, segnando una crescita rispetto alle 1.800 sterline (93,07 miliardi di euro) registrati alla fine di dicembre 2020. Lo riferisce un rapporto della Banca centrale egiziana. Gli oneri includono 862,2 miliardi di sterline (45,01 miliardi di euro) dovuti a istituti di credito in valuta locale, 407,4 miliardi di sterline egiziane (21,26 miliardi di euro) in valuta estera e 19,2 miliardi di sterline (1 miliardo di euro) al Fondo monetario internazionale. In base al rapporto, il totale delle attività della Banca centrale ha visto una crescita entro la fine di aprile, raggiungendo le 2.090 sterline egiziane (109,11 miliardi di euro), da 1.900 miliardi di sterline (99,19 miliardi di euro) registrati alla fine di dicembre 2020. Il debito estero totale dell'Egitto è balzato a 125,3 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre del corrente anno fiscale (primo luglio 2020-30 giugno 2021) in aumento di circa 1,8 miliardi su base annua. Dal rapporto della Banca centrale è inoltre emerso che la liquidità è calata a 11,6 miliardi di sterline (610 milioni di euro) alla fine di aprile, rispetto ai 12,3 miliardi di sterline (640 milioni di euro) registrati alla fine di dicembre 2020. Il Fondo monetario internazionale dovrebbe completare la sua revisione finale del programma di accordo di stand-by di un anno (Sba) per l'Egitto entro maggio, aprendo la strada alla concessione di un prestito di 1,6 miliardi di dollari, terza tranche del prestito da 5,2 miliardi ottenuto nel giugno 2020. (Cae)