Business news: Iran, siglato contratto fra Nioc e Petropars per sviluppo giacimento gas Farza B

- La Compagnia nazionale del petrolio iraniano (National Iranian Oil Company, Nioc), ha firmato un accordo da 1,78 miliardi di dollari con la sua partecipata Petropars per sviluppare il giacimento di gas naturale Farzad B nel bacino South Pars/North Dome, condiviso con il Qatar. Lo ha annunciato il direttore della Nioc, Masoud Karbasian, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa governativa "Irna". "Questo contratto è considerato come lo stadio finale per lo sfruttamento congiunto di giacimenti di gas con il Qatar e sarà finanziato tramite obbligazioni", ha affermato Karbasian. Il direttore della Nioc ha aggiunto che la produzione di gas naturale nel bacino South Pars è cresciuta da 285 milioni di metri cubi a oltre 720 milioni di metri cubi al giorno. "Sono stati stretti altri otto accordi con il Qatar e ulteriori due sono in procinto di essere firmati", ha aggiunto Karbasian. Petropars è stata fondata per lo sfruttamento delle risorse energetiche in Iran ed è responsabile per lo sviluppo della prima fase del bacino di South Pars. (Res)