Business news: Iraq, inaugurata fabbrica di ferro a Erbil

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha inaugurato la fabbrica di ferro Med Steel a Erbil, capoluogo regionale. Nel discorso di apertura, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa curda "Rudaw", il presidente Barzani ha ricordato come il Kurdistan iracheno sia "un territorio ricco dal punto di vista delle risorse naturali e minerarie" e che questa nuova inaugurazione "darà un grande contributo allo sviluppo del settore industriale" della regione a maggioranza curda. "I nostri sforzi per migliorare le infrastrutture economiche continuano senza sosta", ha aggiunto il premier Barzani. Con il suo bilancio di 100 milioni di dollari e la capacità produttiva annuale stimata in 350 mila tonnellate di profilati metallici e in ferro, la Med Steel risulta ad oggi la più grande industria della regione autonoma e dell'intero Iraq. Secondo i dati raccolti dall'agenzia di stampa "Rudaw", il fabbisogno annuale di ferro in Iraq è pari a un milione di tonnellate, mentre la produzione interna attualmente arriva a coprire solo 350 mila tonnellate. Il governo iracheno spende ogni mese circa 480 milioni di dollari per l'importazione di ferro dall'estero. (Res)