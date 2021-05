Business news: compagnia aerea Emirates sigla accordo con Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea emiratina Emirates ha annunciato di aver firmato un memorandum d’intesa con il colosso cinese Huawei per estendere ulteriormente la sua partnership esistente. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. La collaborazione rafforzata consentirà a entrambi i marchi di creare consapevolezza presso un pubblico più ampio in Medio Oriente e in altre parti del mondo. L'accordo è stato firmato all'Arabian Travel Market 2021, a Dubai, da Orhan Abbas, vicepresidente commerciale presso Emirates, e da Lu Geng, vice presidente per il Medio Oriente e Nord Africa di Huawei Global Partnerships and Eco-Development. Oltre alle promozioni congiunte progettate per costruire la consapevolezza del marchio per Emirates e Huawei nei mercati nazionali e internazionali, la partnership comprenderà anche il lancio di iniziative incentrate sul cliente, comprese esperienze migliorate e coinvolgenti per gli utenti di smartphone Huawei durante la prenotazione di biglietti e la pianificazione di viaggi. La cooperazione congiunta vedrà anche Emirates fornire sostegno per il motore di ricerca Huawei, Petal Search, su dispositivi intelligenti nella regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa). (Res)