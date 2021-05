Balcani: presidente kosovara Osmani, con omologhi intesa su cooperazione regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concetto era stato ribadito da Vucic già nel corso di un incontro con Pahor avvenuto dei giorni scorsi a Belgrado. La Serbia sostiene esclusivamente il principio di immutabilità dei confini in conformità con le decisioni delle Nazioni Unite, ha detto il presidente Vucic lo scorso 14 maggio dopo l'incontro con l'omologo sloveno. In un punto stampa successivo all'incontro, Vucic ha detto che si tratta della "questione più difficile", soprattutto per quei Paesi che hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, aggiungendo di averne apertamente discusso con Pahor. "Non nasconderò nulla di quello che ho detto. Abbiamo una visione diversa in relazione all'indipendenza del Kosovo. Quando sento che non vi è alcun cambiamento di confini, come dice Pahor, senza conflitto, sono d'accordo e questo dovrebbe essere chiaro a coloro che hanno prodotto conflitti e volevano cambiare i confini della Serbia", ha osservato il capo dello Stato serbo. La Serbia, ha proseguito Vucic, insiste affinché i confini dei Paesi determinati dalle decisioni delle Nazioni Unite siano rispettati. Le Nazioni Unite non riconoscono il Kosovo come Stato indipendente e sono presenti a Pristina con una missione (Unmik) la cui attività è periodicamente monitorata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. (segue) (Kop)