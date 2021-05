Business news: Cina, le limitazioni imposte alle transazioni in criptovalute fanno crollare Bitcoin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove limitazioni imposte dalla Cina alle transazioni mediante criptovalute fanno crollare le quotazioni di Bitcoin, che scendono sotto la soglia dei 40 mila dollari con un calo pari al 9 per cento. Lo riporta la testata giornalistica cinese online "Sina". Nei giorni scorsi il valore di Bitcoin era già crollato a seguito di un messaggio su Twitter del fondatore di Tesla Elon Musk, che il 13 maggio scorso aveva annunciato che la sua azienda non avrebbe più accettato pagamenti in Bitcoin per l’acquisto di auto. Le autorità della Cina hanno deciso di vietare agli istituti finanziari e ai fondi di investimento di utilizzare le criptovalute, consigliando inoltre agli investitori di fare attenzione alle speculazioni finanziarie delle monete virtuali. (Cip)