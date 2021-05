Business news: il bando alle criptovalute da parte della Cina fa crollare Wall Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati azionari degli Stati Uniti hanno aperto in forte ribasso la sessione odierna dopo la decisione della Banca popolare cinese di bandire le operazioni in criptovaluta. A Wall Street l’indice Dow Jones ha aperto perdendo 1,3 punti percentuali, il Nasdaq l’1,5 per cento e S&P 500 l’1,4 per cento. Contestualmente si è registrata una forte contrazione dei titoli tecnologici, cresciuti di valore incessantemente dalla metà del 2020. Tesla, Zoom, eBay e Nvidia hanno perso almeno il 2 per cento questa mattina, trascinando al ribasso anche titoli non tecnologici come Nike, Chevron, Boeing, Goldman Sachs e Caterpillar. Secondo gli analisti, dietro il crollo vi è la decisione della Cina di vietare a istituti finanziari e fondi di investimento di effettuare transazioni in criptovalute, scoraggiandone inoltre l’uso ai propri cittadini. Dopo l’annuncio Bitcoin ha perso oltre il 20 per cento del proprio valore, scendendo a circa 35 mila dollari dopo il picco di 63.588 dollari raggiunto lo scorso 13 aprile. Di fatto, ha dilapidato l’intero valore acquisito dall’inizio dell’anno. Un’altra criptovaluta, Ethereum, è crollata di oltre 30 punti percentuali a un valore di circa 2.200 dollari, mentre Dogecoin ha perso quasi il 40 per cento. (Nys)