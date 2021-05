Business news: a Shanghai chiude la fiera di cibo e bevande Sial China

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa a Shanghai la più grande fiera di cibo e bevande del continente asiatico, Sial China. L'evento, della durata di tre giorni, ha ospitato più di 4.500 espositori provenienti da 30 Paesi e da regioni di tutto il mondo e si propone come una vetrina per gli esportatori mondiali di prodotti alimentari, considerando il periodo di ripresa economica e la crescita progressiva della domanda interna, che sta tornando a livelli pre-pandemici. Il commercio nel settore cibo e bevande ha conosciuto un incremento nell'e-commerce sempre maggiore sin dal 2000. Lo scorso febbraio, con la Cina in piena pandemia di coronavirus, per dare una spinta al settore le autorità competenti hanno abbassato le tasse per più di 80 prodotti collegati al cibo e le bevande per soddisfare le necessità della popolazione. (Cip)