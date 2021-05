Business news: Cina, si dimette l'amministratore delegato di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magnate cinese Zhang Yiming, co-fondatore di Bytedance e inventore della popolare app per la condivisione di videoclip TikTok, lascerà la carica di amministratore delegato e passerà ad un nuovo ruolo entro la fine dell'anno, concentrandosi sulla "strategia a lungo termine". Lo ha dichiarato Zhang nel corso di una conferenza stampa, sostenendo di non possedere "le capacità manageriali ideali" e di essere più propenso "ad analizzare i principi organizzativi e di mercato". Liang Rubo, con il quale Zhang ha fondato l'azienda, assumerà il ruolo di ad. Pechino ha impresso una stretta al settore tecnologico in forte espansione, imponendo sanzioni per violazione delle norme antimonopolio che hanno coinvolto anche Bytedance. Quest'ultima figura assieme al colosso dell'e-commerce Alibaba tra le 34 società tecnologiche convocate dalle autorità di regolamentazione cinesi lo scorso aprile e cui è stata imposta una "rettifica completa". TikTok conterebbe oltre un miliardo in tutto il mondo, inclusi oltre 100 milioni negli Stati Uniti. (Cip)