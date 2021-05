Business news: Cina, la provincia del Guizhou promuove l'uso dei big data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia del Guizhou, nella Cina sud-occidentale, "ha compiuto grandi sforzi per promuovere uno sviluppo di alta qualità guidato dai big data" e "il tasso di crescita dell'economia digitale è al primo posto in Cina da sei anni consecutivi". Lo ha affermato in conferenza stampa il governatore della provincia Li Bingjun. "Con la rapida crescita dell'economia digitale della provincia, sono state costruite nuove infrastrutture, come l'area di Gui'an della capitale provinciale Guiyang che è diventata una delle regioni con il maggior numero di data center di grandi dimensioni", ha osservato Li. La provincia ha anche cercato di promuovere l'integrazione dei big data con l'economia, la riduzione della povertà e la governance rurale", ha aggiunto Li, riferendo che "è stata istituita la prima piattaforma di dati del governo provinciale della Cina, che consente la gestione online di tutti servizi governativi a livello comunale e provinciale". "Guizhou ha organizzato con successo sei esposizioni internazionali sui big data, espandendo la cooperazione globale in materia", ha aggiunto Li, ricordando che la settima fiera internazionale sui big data si terrà a Guiyang dal 26 al 28 maggio. (Cip)