Business news: Cina, il vaccino monodose CanSino Biologics inviato al personale di 11 porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino monodose prodotto dalla compagnia cinese CanSino Biologics è ora disponibile per la vaccinazione del personale di undici porti del Paese asiatico. Lo rende noto il portale specializzato "Seatrade maritime news". Il vaccino in questione è stato approvato nel febbraio 2021 dall’Amministrazione nazionale dei prodotti medici cinesi ed è stato già utilizzato in diverse città della Cina. Gli undici porti in questione sono quelli di Dalian, Tianjin, Qingdao, Lianyungang, Shanghai, Ningbo, Xiamen, il porto di Beihai nel Golfo del Tonchino (al confine con il Vietnam), Shenzhen, Guangzhou e quello di Yangpu, nell'isola di Hainan. La vaccinazione del personale portuale è di estrema importanza per il settore dei trasporti marittimi cinese. Inoltre, la compagnia produttrice del vaccino ha affermato a fine marzo che è possibile effettuare una seconda vaccinazione a distanza di sei mesi per offrire una protezione maggiore. (Cip)