Business news: Marocco, deficit di bilancio a 2,10 miliardi di euro alla fine di aprile 2021

- La situazione delle spese e delle risorse del Tesoro marocchino mostra un deficit di bilancio di 22,5 miliardi di dirham (2,10 miliardi di euro) nei primi quattro mesi di quest'anno, contro un deficit di 3,4 miliardi di dirham alla fine di aprile 2020, secondo il Tesoro generale del regno. Il bollettino riporta anche un calo del reddito ordinario lordo del 12,3 per cento a 81 miliardi di dirham e un aumento della spesa ordinaria emessa del 5,4 per cento a 91,8 miliardi di dirham, generando così un saldo ordinario negativo di 10, 9 miliardi di dirham. Il calo delle entrate è spiegato dalla diminuzione delle imposte dirette del 4,4 per cento e delle entrate non fiscali (66,9 per cento), combinate con l'aumento dei dazi doganali del 21,1 per cento, delle imposte indirette (7,7 per cento) e di immatricolazione e bollo dazi (4,3 per cento). (Mar)