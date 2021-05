Business news: Libia, Fondo monetario arabo prevede crescita economica reale nel 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Libia raggiungerà una crescita reale negli anni 2021-2022, grazie al superamento di una serie di sfide economiche, la più importante delle quali è il miglioramento delle condizioni interne e l'adozione di riforme per unificare il tasso di cambio, oltre a una produzione di petrolio stimata a 1,2 milioni di barili nel 2021 e a 1,4 milioni di barili nel 2022. E’ quanto riferisce il Fondo monetario arabo, in un comunicato ripreso dal quotidiano panarabo edito a Londra “Al Quds al Arabi”. In un rapporto sulle prospettive delle economie arabe, aggiornato allo scorso aprile, il Fondo afferma che i recenti sviluppi in Libia contribuiranno a stimolare l'attività economica e a sostenere l’occupazione durante il 2021 e il 2022, il che aumenterà i tassi di crescita del Prodotto interno lordo (Pil). Il Fondo ha affermato, a conclusione del rapporto, che le sfide dell'economia libica sono l’unificazione delle istituzioni sovrane; il miglioramento le condizioni interne; l’aumento della capacità di produzione ed esportazione del settore petrolifero; una rivalutazione della politica di occupazione nel settore pubblico e una razionalizzazione della spese pubblica, soprattutto dei salari; sostegno al settore privato; aumento della produttività marginale, oltre alla riforma del sistema di sussidi. (Lit)