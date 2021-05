Business news: Egitto, approvato finanziamento internazionale da 750 mila dollari per l'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah Al Sisi ha approvato un accordo con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo, per ottenere un finanziamento di oltre 750.000 dollari. E' quanto emerge da un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale egiziana. Il contributo, ricevuto tramite un fondo fiduciario multi-donatore, servirà a sostenere gli sforzi dello Stato per l'ambiente e la lotta all'inquinamento. (Cae)