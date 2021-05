Milano: Barbieri (Confcommercio), cantieri in Corso Buenos Aires e in Piazzale Loreto porteranno disagi a imprese già provate da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quindi in corso Buenos Aires le piste ciclabili vengono occupate da vasi di cemento e saranno tolti i posteggi per le moto per far passare le biciclette che non possono più andare sulla pista ciclabile? Personalmente credo che la mobilità del futuro oltre che sostenibile debba necessariamente essere anche sicura e pensata con logica e attenzione” lo scrive su Facebook Marco Barbieri segretario generale di Confcommercio Milano. ”Vero, questo è un test – sottolinea Barbieri - Ma riguarda solo il progetto di riqualificazione 'Corti di Baires'? Quello che ci era stato presentato nel giugno 2019 era diverso e non comprendeva una pista ciclabile. Oggi c’è anche il progetto di Piazzale Loreto, ambizioso e complesso che influirà su Corso Buenos Aires. I grandi progetti di cambiamento andrebbero presentati e raccontanti con chiarezza e completezza. Ma soprattutto le imprese oggi sono già provate da una pandemia e dalla conseguente crisi economica. Il disagio di cantieri e lavori non potrà certo favorirne la ripresa. Ho avuto l’occasione di ribadirlo in altre situazioni, noi siamo per la collaborazione e lo sviluppo della città verso un obiettivo comune ma bisogna giocare a carte scoperte senza cambiare le regole in corsa”. “Vogliamo che la nostra città torni ad essere aperta, attrattiva e accogliente. Lavoriamo insieme per far sì che ciò avvenga il prima possibile” ha concluso Barbieri (Rem)