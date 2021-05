Roma 2021: Palozzi (Cambiamo)-Ciacciarelli (Lega), Michetti figura di rilievo e preparata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una intervista a Radio Radio, Adriano Palozzi, consigliere regionale di Cambiamo e Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale della Lega, si sono espressi a sostegno di una candidatura di Enrico Michetti. "La figura di Enrico Michetti è di rilievo e importante. È una figura sicuramente civica ma conoscitore della politica quindi siamo contenti che possa esserci questa opportunità - ha detto Palozzi -. Vedremo nei prossimi giorni, ma se diventerà concreta questa ipotesi, che io credo sia molto più di un'ipotesi, può essere una candidatura rivoluzionaria". Per Ciacciarelli: "Decideranno i vertici nazionali nei prossimi giorni ma io conosco Michetti da tempo, è una persona molto preparata. Oggi bisogna anche guardare aldilà dei partiti e puntare sulle persone preparate per gestire la cosa pubblica".(Com)