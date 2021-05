Business news: Baidu, entrate in crescita del 25 per cento nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale tecnologica cinese Baidu ha annunciato che le entrate totali sono aumentate del 25 per cento a 28,13 miliardi di yuan (4,38 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2021 e che il fatturato è cresciuto del 70 per cento su base annua. La società ha spiegato di aver potenziato i suoi servizi di cloud e intelligenza artificiale per respingere la concorrenza nel settore della pubblicità online guidata dalle cinesi Alibaba e ByteDance. Le entrate di Baidu derivate dalla pubblicità online hanno raggiunto i 16,3 miliardi di yuan, in aumento del 27 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando la società cinese aveva subìto una perdita operativa a causa della pandemia di Covid. Le azioni quotate negli Stati Uniti della società sono aumentate del 3,5 per cento nella sessione pre-mercato. (Cip)