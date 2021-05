Business news: Cina, il quinto parco Universal Studios aprirà entro l'anno a Pechino con 9 mila assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprirà entro la fine dell’anno a Pechino, in Cina, il quinto parco a tema degli Universal Studios nel mondo, con assunzioni per circa 9 mila persone. Le sette aree tematiche del parco sono state completate e sono dedicate a Kung Fu Panda, Transformers, Minions, Harry Potter, Jurassic World, Hollywood e Waterworld. Tom Mehrmann, direttore generale del parco di Pechino, ha affermato che "il sito include ricchi elementi culturali cinesi, che soddisfano le esigenze dei consumatori locali”. Sia la sesta tangenziale est sia l'autostrada Pechino-Harbin conducono al parco, che offre oltre 9 mila posti auto per i visitatori. "Le persone possono anche prendere la linea numero sette della metropolitana e la linea Batong. Situato all'ingresso principale del parco a tema, il complesso commerciale CityWalk ha 15 ristoranti, otto negozi al dettaglio e un cinema", ha sottolineato Mehrmann. (Cip)