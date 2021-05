Americhe: Venezuela si candida a ospitare Coppa America al posto della Colombia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori del torneo, in programma dall'11 al 30 giugno, stanno cercando di trovare la soluzione logistica adeguata. La Conmebol ha respinto la richiesta di Bogotà di rinviare a novembre il torneo, in attesa che perda forza il contagio ma che anche il paese possa ritrovare stabilità sociale - e annunciato che comunicherà "nei prossimi giorni" in quale sede verranno disputati gli incontri previsti in Colombia. L'Argentina è a sua volta alle prese con una seconda ondata della pandemia, i cui record di contagi e decessi ha spinto il governo a almeno un'altra dura settimana di restrizioni. Il presidente Alberto Fernandez, fino ad oggi ha confermato la sua disponibilità ad ospitare il torneo, ma uno stop per le condizioni epidemiologiche è arrivato dal sindaco della città di Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta. Tenendo conto del fattore epidemiologico e dei progressi dal punto di vista della vaccinazione, se anche la sede argentina dovesse saltare i paesi in migliori condizioni di ospitare il torneo nella regione sarebbero ad oggi il Cile e l'Uruguay. (Vec)