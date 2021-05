Milano: De Pasquale (FI), Comune tuteli i lavoratori Atm aggrediti durante lo svolgimento delle loro funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo i 9mila dipendenti di Atm sempre operativi nei 15 mesi di pandemia e celebriamo i 90 anni di Atm, vero punto di forza di Milano, da 90 anni motore di mobilità e lavori per una metropoli che non si ferma mai. Il Comune tuteli i tanti lavoratori Atm aggrediti e minacciati nello svolgimento delle funzioni in una città sempre più fuori controllo sotto il profilo della sicurezza. La sfida per il futuro non è solo la sostenibilità finanziaria e ambientale ma anche la garanzia per tutti i cittadini di poter viaggiare sicuri a ogni ora” lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale in occasione dei 90 anni di Atm(Com)