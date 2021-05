Milano: Cecchetti (Lega), grazie ai nostri militanti presenti oggi in mille piazze della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grazie sincero a tutti i nostri militanti, sostenitori e simpatizzanti che oggi hanno riempito mille piazze della Lombardia con i gazebo della Lega, per la prima di due giornate di incontro e confronto con i cittadini. La Lega è tornata in strada e domani ci siamo nuovamente, in mille piazze delle Lombardia". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)