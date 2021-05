Business news: Alibaba investirà 400 milioni di dollari nel conglomerato vietnamita Masan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle multinazionali cinese Alibaba e i suoi partner investiranno 400 milioni di dollari nella divisione retail del conglomerato vietnamita Masan, sulla base di un accordo teso ad estendere l'attività di distribuzione di generi alimentari del gigante cinese dell'e-commerce nel Sud-est asiatico. Alibaba e Baring Private Equity Asia sono alla guida di un consorzio che acquisirà una partecipazione del 5,5 per cento in The CrownX, che detiene gli interessi di Masan e VinCommerce, mentre il conglomerato manterrà l'80,2 per cento dell'azienda dopo l'investimento. L'accordo implica una valutazione pre-investimento di 6,9 miliardi di dollari per The CrownX. Come parte dell'accordo, la società di vendita al dettaglio vietnamita collaborerà con Lazada, unità del Sud-est asiatico di Alibaba, per espandere il proprio business digitale nel Vietnam. L'azienda di Jack Ma sta cercando di espandere la propria presenza nel Sud-est asiatico, un mercato di oltre 650 milioni di persone, mentre la concorrenza e il controllo normativo si intensificano nel mercato interno cinese. Secondo alcune stime di Google e Temasek, si prevede che l'economia digitale del Vietnam crescerà fino a 52 miliardi di dollari entro il 2025, un aumento annuo del 29 per cento rdal 2020. (Cip)