Roma: Figliomeni (Fd'I), finti animalisti utilizzino energie per tutela animali e non per sterili polemiche

- "Prendiamo atto delle esternazioni del signor Leonardo Lombardi che, talmente apprezzato in ambito di tutela degli animali, ha dovuto creare un suo movimento per cercare di mantenere una qualche forma di notorietà". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice Presidente dell'Assemblea Capitolina. "È risibile sentire parlare di sterile chiacchiericcio. Forse se fosse stato meno impegnato a chiedere una candidatura alle elezioni e a farsi selfie con la Sindaca avrebbe avuto il tempo di leggere gli innumerevoli atti, interrogazioni e mozioni da noi presentati negli anni. Accogliamo la sua alta lezione accademica sui cinghiali e vorremmo sapere come si abbina la sua modalità di 'prevenzione e gestione del territorio' con le innumerevoli quantità di rifiuti che tali animali trovano nelle strade e per le quali sono spinti ad arrivare fino in città". (segue) (Com)