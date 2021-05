Business news: Cina, Huawei e Unicom approfondiscono l'alleanza 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei principali operatori di telecomunicazioni cinesi, China Unicom, approfondirà il suo partenariato con il colosso cinese degli smartphone Huawei, rivelando un piano tecnologico congiunto di evoluzione del 5G per i prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato il direttore generale del dipartimento di innovazione tecnologica di China Unicom Ma Hongbing, sostenendo che "il 5G è destinato a promuovere la trasformazione di una società intelligente". China Unicom e Huawei hanno identificato tre nuovi percorsi del settore in futuro e hanno proposto tre principali applicazioni tecnologiche del 5G, tra cui l'interazione virtuale Xr, l'internet dei veicoli, i droni e la guida intelligente, ha spiegato Ma. "In futuro, gli scenari applicativi 5G saranno ancor più diversificati, la tecnologia wireless si evolve costantemente, in modo da avere nuove funzionalità di intelligenza artificiale per ogni cosa", ha affermato Ding Yun, presidente del gruppo carrier business di Huawei. (Cip)