Business news: Cina, la Banca centrale vieta a istituti finanziari l’utilizzo di criptovalute

- Le autorità della Cina hanno deciso di vietare agli istituti finanziari e ai fondi di investimento di utilizzare le criptovalute, consigliando inoltre agli investitori di fare attenzione alle speculazioni finanziarie delle monete virtuali. Lo si apprende da un comunicato congiunto diramato dall'Associazione nazionale finanziaria online cinese, l'Associazione delle banche cinesi e l'Associazione di pagamenti e trasparenza, che hanno precisato di aver ricevuto la direttiva dalla Banca popolare cinese. Secondo il documento, le criptovalute costituiscono un pericolo per "la sicurezza delle proprietà dei cittadini e danneggiano l'ordine finanziario ed economico". Pechino non agisce contro una specifica criptovaluta, né ha vietato ai singoli cittadini di possedere criptovalute, sebbene lo sconsigli fortemente. Non è la prima volta che la Cina si muove contro le criptovalute: nel 2017 il governo bloccò gli scambi in criptovaluta locale e nel 2019 la Banca popolare cinese comunicò che avrebbe bloccato le transazioni in criptovalute locali ed estere. (Cip)