Business news: Thailandia, Gulf Energy guarda al settore delle telecomunicazioni

- Il fornitore privato di energia elettrica thailandese Gulf Energy Development sta diversificando le proprie attività nei settori del gas naturale e delle telecomunicazioni, un'espansione che secondo il quotidiano "Nikkei" celerebbe il tacito sostegno dello Stato. Guidata da Sarath Ratanavadi, secondo uomo più ricco della Thailandia, Gulf Energy ha annunciato il mese scorso un'offerta per Intouch Holdings, principale azionista del primo provider di telefonia mobile del Paese, Advanced Info Service. "Intouch è una piattaforma di business molto solida dalla telefonia mobile, ai satelliti all'e-commerce, in grado di fornire valore aggiunto alle nostre attività energetiche e infrastrutturali", ha dichiarato il responsabile dell'asset management di Gulf Energy, Smith Banomyong. Intouch detiene anche una quota del 40 per cento nell'operatore satellitare Thaicom. Non è ancora chiaro come il comparto delle telecomunicazioni si integrerebbe alle operazioni di Gulf Energy, che sembra intenzionata a ricorrere proprio all'Ict per migliorare l'efficienza dei suoi sistemi, probabilmente tramite la realizzazione di reti intelligenti ("smart grids"). (Fim)