Business news: Hong Kong, Hsbc lancia programma di prestiti per piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica di servizi finanziari Hsbc ha stanziato 40 miliardi di dollari di Hong Kong (5,16 miliardi di dollari statunitensi) per prestiti a proprietari di piccole e medie imprese (Pmi) in risposta a una spinta del governo della Regione amministrativa speciale cinese per aiutare la ripresa economica della città. Lo ha annunciato l'istituto, rendendo noto che offrirà incentivi per incoraggiare i prestiti di 340 mila piccole, con un rimborso di due mesi di interessi fino 20 mila dollari di Hong Kong e diverse esenzioni dalle commissioni per coloro che richiedono un prestito entro la fine di novembre. L'iniziativa di Hsbc arriva dopo che i funzionari del governo hanno invitato gli istituti di credito a sostenere le Pmi. L'Autorità finanziaria di Hong Kong (Hkma), la banca centrale de facto della città, a marzo ha incaricato tutte le banche di prolungare di altri sei mesi i rimborsi del prestito per le piccole imprese. (Cip)