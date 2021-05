Speciale difesa: firmato memorandum d'intesa tra ministeri di Kosovo e Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Kosovo e Albania, Armend Mehaj e Niko Peleshi, hanno firmato un memorandum d'intesa per intensificare la cooperazione nel settore. "Uno degli accordi su cui abbiamo discusso e raggiunto un'intesa è l'attuazione di attività congiunte a livello professionale, nello specifico per quanto riguarda le accademie dei due ministeri, il coordinamento di consiglieri esperti da parte del ministero della Difesa dell'Albania, un adeguato coordinamento sulle materie politiche, militari e legali per l'integrazione della Repubblica del Kosovo nella Nato e nelle iniziative regionali", ha dichiarato Mehaj dopo la firma del documento a Pristina. "Un altro punto di grande importanza è lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte e la partecipazione futura in operazioni internazionali", ha aggiunto il ministro della Difesa kosovaro. Peleshi, da parte sua, ha confermato la volontà di Tirana di sostenere Pristina fino alla completa adesione alla Nato. (Alt)