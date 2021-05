Kosovo: partito Pdk critica decisione ministra Esteri Gervalla su sostituzione ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) critica fortemente la decisione della ministra degli Esteri di Pristina, Donika Gervalla, di richiamare alcuni ambasciatori "di nomina politica". E' quanto emerso in una conferenza stampa appositamente convocata dal Pdk per denunciare la situazione. La parlamentare del partito dell'opposizione, Ariana Musliu-Shoshi, ha definito la scelta fatta da Gervalla "scandalosa" e in grado di minare il funzionamento del servizio diplomatico del Kosovo. A suo modo di vedere, inoltre, il ritiro del diplomatico Lirim Grejqevci dal ruolo di ambasciatore kosovaro a l'Aia sarebbe finalizzato a rendere ancora più difficile la difesa degli ex comandanti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) sotto processo nella città olandese davanti al Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Uck nel corso del conflitto degli anni Novanta. (segue) (Alt)