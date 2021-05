Kosovo: premier Kurti, ricambio ambasciatori è parte di più ampia riforma della diplomazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Gervalla ha chiesto nelle scorse ore di sollevare dall'incarico tutti gli ambasciatori di nomina politica. La proposta della ministra è stata sottoposta all'attenzione della presidente kosovara Vjosa Osmani per l'approvazione. La lista degli ambasciatori che dovrebbero essere sostituiti include: Beqe Cufaj (in Germania), Nait Hasani (Albania), Arber Vllahiu (Repubblica Ceca), Lirim Grejqevci (Paesi Bassi), Shpend Kallaba (Ungheria), Gezim Kasapolli (Croazia), Avni Kastrati (Slovenia), Gjergj Dedaj (Macedonia del Nord), Hajdin Abazi (Australia), Ylber Hysa (Montenegro), Avni Arifi (Emirati Arabi Uniti), Amir Ahmeti (Qatar). La stampa di Pristina riferisce inoltre che il Kosovo rimarrebbe senza ambasciatore in Francia, dal momento che Qendrim Gashi dovrebbe lasciare il posto a Parigi. Gjergj Dedaj, ambasciatore kosovaro a Skopje, ha criticato la mossa voluta dalla Gervalla definendola "arbitraria" e "incostituzionale". Anche il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) all'opposizione, Ramush Haradinaj, ha bollato la decisione come "senza precedenti" e come una prova "dei tentativi di appropriarsi delle istituzioni del Kosovo a danno dello Stato e dei cittadini". (segue) (Alt)