Balcani: ministro Esteri sloveno, regione al centro di nostra presidenza Consiglio Ue

- I Paesi dei Balcani occidentali saranno una questione importante durante la presidenza slovena dell'Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri sloveno Anze Logar oggi in visita a Skopje, in Macedonia del Nord. Nel corso della conferenza stampa congiunta con gli omologhi macedone, austriaco e ceco, rispettivamente, Bujar Osmani, Alexander Schallenberg e Jakub Kulhanek, Logar ha parlato delle prospettive europee della regione. “Vogliamo portare la questione dei Paesi dei Balcani occidentali in cima all'agenda dell'Unione europea”, ha detto il ministro sloveno. (Seb)