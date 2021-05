Mobilità: Sistema trasporti, siamo con Uber se rispettano norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo favorevoli a tutte le iniziative ed opportunità di lavoro per i nostri colleghi, a patto che siano in linea con le normative. Un Ncc, per effettuare un servizio regolarmente, deve partire dalla rimessa". Così in una nota Marta Regiardo, vicepresidente di Sistema trasporti. "Può verificarsi il caso in cui abbia appena terminato un servizio e riceva una richiesta last minute a pochi chilometri proprio dal punto in cui ha lasciato il cliente precedente, ma questo accade una volta su un milione. Se Uber tracciasse la posizione delle rimesse, invece che quella delle vetture, permetterebbe agli Ncc di lavorare secondo legge. In alternativa Uber, che ricordiamo non possiede né un'auto né un autista, ma svolge solo attività di intermediazione tra domanda e offerta, dovrebbe pagare gli Ncc a giornata -aggiunge Regiardo-. I driver possono sostare in strada in attesa dei passeggeri di Uber, solo se Uber garantisce un fisso. In passato non è stato sempre così e l'Ncc rischia il fermo del veicolo in caso di controllo delle forze dell'ordine se viene trovato in strada senza prenotazione". (Com)