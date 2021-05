Covid: Battisti (Pd), a Fiuggi con assessore D'Amato per visitare centro vaccinale nella Fonte Anticolana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie ai medici di medicina generale, agli operatori sanitari e all’instancabile lavoro della Asl di Frosinone e in particolar modo della Dottoressa Pierpaola D’Alessandro per avere dato vita al centro vaccinale di Fiuggi ormai pienamente operativo". Così in una nota la Presidente della I Commissione del Consiglio Regionale del Lazio Sara Battisti del Partito democratico. "Un ringraziamento ad Atf per aver messo a disposizione la Fonte Anticolana permettendo così ai cittadini di fare il vaccino all’interno di un parco naturale di una bellezza straordinaria. Un messaggio fondamentale, la speranza della rinascita e il richiamo di un marchio come quello di Fiuggi che rappresenta il benessere psicofisico della persona”.(Com)