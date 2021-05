Americhe: Venezuela si candida a ospitare Coppa America al posto della Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela si offre per ospitare l’edizione 2021 della Coppa America di calcio, in sostituzione della Colombia, la cui candidatura è stata scartata per l’incrocio delle condizioni sanitarie e il protrarsi delle proteste sociali. “Tenendo conto degli spiacevoli fatti registrati nella fraterna Repubblica della Colombia, siamo coscienti dell’importanza per la vita e lo sviluppo del calcio sudamericano del fatto che la Coppa America 2021 non sia pregiudicata nel suo normale svolgimento”, si legge in una nota del ministero dello Sport del Venezuela trasmessa alla confederazione regionale del calcio (Conmebol). “Per questo c offriamo come sede alternativa del gruppo nel quale è inquadrata la selezione del nostro paese”, prosegue il ministero candidando stadi, ospitalità e accesso aereo nelle città di Caracas, Valencia e Merida. Il paese caraibico assicura di poter tenere l’evento con tutte le necessarie misure sanitarie di “distanziamento sociale, protezione e igiene, compresi test della per agli atleti, prima delle manifestazioni”. (segue) (Vec)