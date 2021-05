© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 23 maggio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2707m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti tese occidentali non influenzano il tempo in modo importante, mantenendo una certa variabilità ma con scarse probabilità di precipitazioni, al più occasionali e limitate alle zone montuose durante il pomeriggio. In serata generale aumento della nuvolosità. Clima più mite, con temperature in rialzo nei valori massimi. Ventilazione moderata meridionale sulla Liguria, con mare mosso.(Rpi)