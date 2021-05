Roma: commessa perde lavoro, fermata da carabinieri mentre tenta lancio da ponte di Ariccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha perso il lavoro e si stava per gettare dal ponte di Ariccia. Quello di oggi sarebbe stato il secondo suicidio in due giorni ad Ariccia se la donna di 50 anni del posto, non fosse stata fermata dai carabinieri di Genzano. La 50enne è stata vista arrampicarsi sul muretto del ponte così come ha fatto ieri un 14enne ma, prima di lanciarsi nel vuoto, come purtroppo ha fatto il giovanissimo, è stata intrattenuta dai militari che, dopo una trattativa durata circa 30 minuti, durante i quali ha raccontato di aver perso il posto di lavoro da commessa, è stata convinta a scendere dal cordolo ed è stata affidata agli operatori del 118 che l’hanno portata presso il Nuovo ospedale dei Castelli.(Rer)