Covid: Di Maio, a oggi somministrate 30 milioni dosi di vaccino, altra tappa importante

- Oggi un'altra tappa importante nella lotta al Covid: sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccino. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Un altro passo fondamentale che ci accompagna verso la normalità. Più alto sarà il numero dei vaccinati in Italia e prima toglieremo le mascherine, riconquistando le nostre libertà", ha scritto Di Maio. "La priorità adesso è accelerare ancora con le somministrazioni, e per questo ringrazio tutto il personale che sta lavorando senza sosta per permetterci di andare avanti sempre più spediti", ha aggiunto il ministro. "La direzione è tracciata, dobbiamo procedere compatti. Per questo motivo dobbiamo tutti mantenere alta l'attenzione e non abbassare la guardia. Rimaniamo uniti e guardiamo avanti con fiducia", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)